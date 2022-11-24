الصفحة الاقتصادية

الغاز في أوروبا.. تحذير من خسائر بالمليارات


أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن التجار الأوروبيين سيتكبدون خسائر تقدر بـ33 مليار دولار إذا تبنى الاتحاد الأوروبي خطة لتحديد سقف لأسعار الغاز.

وأشارت الصحيفة نقلا عن بورصة لندن (ICE) إلى أن المنتجون والتجار الذين يعتمدون على مركز الغاز الهولندي TTF قد يواجهون زيادة بنسبة 80٪ في مدفوعات التأمين لتأمين صفقاتهم. وأكدت أن مثل هذه الزيادة الكبيرة يمكن أن "تزعزع استقرار السوق".

وأضافت الصحيفة: "حذرت بورصة لندن (ICE) من أنه إذا تم تنفيذ خطة بروكسل للحد من أسعار الغاز في أوروبا، فسيتعين على تجار الطاقة دفع 33 مليار دولار إضافية كمدفوعات هامشية".

وأشارت إلى أن تقييم البورصة البالغ 33 مليار دولار يغطي كلا من الهامش الأولي، والذي يحمي الأطراف المقابلة من مخاطر التخلف عن السداد، وهامش التغير، الذي يغطي التقلبات في أسعار السوق اليومية.

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