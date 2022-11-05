الصفحة الاقتصادية

دعوات نيابية للحكومة بشان الموازنة: عززوا الإيرادات وخفضوا النفقات


دعا عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلي ، السبت ، حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى الاسراع في ارسال مشروع قانون الموازنة للعام المقبل الى مجلس مجلس النواب . 

وقال الشبلي في حديث ل / المعلومة/، إن "ميزانية عام 2023 يجب ان تكون ميزانية للخدمات تعزز فيها الإيرادات وتخفض النفقات".

وأضاف أن "هناك توجه من قبل اللجنة المالية النيابية بإنشاء صندوق خاص لكل محافظة يهدف الى تفعيل الخدمات الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والطرق والجسور ". 

وأشار الشبلي إلى أن" الموازنة يجب أن تتضمن خططا لدعم المشاريع الاستراتيجية"، لافتا الى أن "قانون الإدارة المالية ينص على أن الموازنة يجب أن تقدم في منتصف شهر تشرين الأول"، 

ودعا الشبلي مجلس الوزراء الى "الاسراع في إرسال الموازنة الى مجلس النواب حتى يأخذ اليته في التصويت والإقرار".

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