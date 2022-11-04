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الصفحة الاقتصادية

أسعار الغاز في أوروبا تتخطى حاجز الـ1300 دولار


ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الجمعة، بنسبة 5% لتتجاوز 1300 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب بيانات بورصة لندن.

وافتتحت العقود الآجلة (حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) التداول عند مستوى 1360.2 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 7%). اعتبارا من الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، وبلغ سعر العقود الآجلة للغاز 1335.2 دولارا (+ 5%). تعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق - 1271.2 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتجاوز معدل ضخ الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض، 95%، وفقا لبيانات صادرة عن مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا "GIE".

واعتبارا من 2 تشرين الثاني، ارتفعت احتياطيات الغاز في منشآت التخزين الأوروبية إلى 95.02%، 6 نقاط مئوية أعلى من المتوسط لهذا التاريخ على مدى السنوات الخمس الماضية.

وانخفض متوسط سعر التسوية لأقرب عقد آجل في شهر سبتمبر/أيلول وفقًا لحسابات الوكالة بناءً على بيانات بورصة لندن إلى 2.093 دولارًا لكل ألف متر مكعب (-14.6% بالشروط الشهرية)، بينما في أغسطس/آب تجاوز قليلاً 2،450 دولارًا (+ 35.7%) ما جعله رقما قياسيا للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.

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