نائب: إعادة رفع قيمة الدينار ستتم بشكل تدريجي

اعتبر عضو مجلس النواب محمد الشمري، اليوم الاثنين، أن على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن يركز على ثلاثة ملفات إذا اراد النجاح في برنامجه، مؤكداً أن إعادة رفع قيمة الدينار ستتم بشكل تدريجي.

وقال الشمري في حديث لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "برنامج رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شامل لكل الجوانب ولديه من الأساسيات التي تمكنه من النجاح".

وأضاف "إذا أرد السوداني ان ينجح في برنامجه الحكومي عليه ان يركز على ثلاثة ملفات مهمة وهي الخدمات والاقتصاد ومحاربة الفساد، وإذا نجح ووضع القطار على السكة يمكن ان يعيد العلاقة بين الحكومة والشعب من خلال خدمات حقيقية وليس ترقيعية".

وأشار الشمري الى ان "السوداني لا يزال مصرا على رفع سعر الدينار امام الدولار ولكن هناك قرار مهم وهو قانون الموازنة وحسابات العراق مبنية على سعر صرف الدولار بـ 1448 دينار"، موضحا أن "إعادة رفع قيمة الدينار ستتم بشكل تدريجي".

وبين ان "الإطار التنسيقي والسوداني مصرين على إعادة سعر صرف الدولار على ما كان عليه، ولكن ضمن اطر اقتصادية مدروسة".

ولفت الشمري الى ان "الحكومة السابقة كان لديها عجر مالي كبير ما دفعها الى رفع قيمة الدولار وهذا ما انعكس على قيمة دخل المواطن بأكثر من 50% من قدرته الشرائية".