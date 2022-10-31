وزارة المالية تعلن البدء بإعداد موازنة 2023

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، البدء فعلياً بإعداد قانون الموازنة لعام 2023.

وقال المستشار المالي في الوزارة عبد الحسن جمال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "الوزارة بدأت فعليا باعداد موازنة 2023 وقريبا ستقدم الى مجلس الوزراء".

وبين أن "تعديل سعر الصرف الدولار ضمن سياسات الحكومة ومجلس الوزراء هو من يتخذ القرار لكن في الموازنة لم يطرح لغاية الان".

وأضاف، أنه "لا يوجد سقف زمني لإرسال قانون الموازنة الى مجلس النواب لكن نعمل لارسالها في اقرب وقت".

وكانت وزيرة المالية طيف سامي أكدت في وقت سابق أن "من اهم اولويات الحكومة الجديدة والوزارة تقديم مشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة ٢٠٢٣ وإقرارها".