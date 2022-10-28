الصفحة الاقتصادية

بعد الضربات الروسية.. أوكرانيا تبدأ باستيراد الطاقة من أوروبا لأول مرة


أعلنت أوكرانيا أنها بدأت استيراد الطاقة من دول في الاتحاد الأوروبي، لأول مرة، بسبب الضربات الروسية التي دمرت البنية التحتية للطاقة في البلاد.

ووفقا لوسائل اعلام دولية، استوردت شركة الطاقة الأوكرانية، إحدى أكبر موردي الطاقة في البلاد، الكهرباء بسعة 1 ميغاواط من سلوفاكيا في مرحلة اختبار أولية.

ومنذ العاشر من أكتوبر، شنت روسيا أكثر من 300 هجوم على محطات توليد الكهرباء في أوكرانيا، مما ألحق أضرارا بنحو ثلث قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء.

وكانت أوكرانيا، قد كشفت الخميس، حجم الضرر الناجم عن الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية للكهرباء الليلة الماضية.

وقال حاكم منطقة كييف، إن المنطقة، بما في ذلك العاصمة الأوكرانية نفسها، تواجه عجزا بنسبة 30 بالمئة في طاقة توليد الكهرباء التي تحتاجها بعد ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للكهرباء الليلة الماضية.

وأفاد وزير الخارجية الأوكراني أوليكسي كوليبا في فيديو على تليغرام: "دمر العدو الليلة الماضية منشآت البنية التحتية للطاقة في منطقتنا. تم تعطيل عدد من المرافق الحيوية".

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