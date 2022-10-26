النزاهة النيابية: 600 مليون دولار في ذمة شركة كورك

اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي ، الأربعاء، الحكومة وهيئة الإعلام والاتصالات بالتقاعس في تحصيل الأموال التي بذمة شركة كورك للاتصالات و المقدرة بنحو 600 مليون دولار .

وقال السلامي في حديث ل / المعلومة/، إن "هناك خروقات كبيرة رافقت عمل هيئة الاعلام والاتصالات وتحديدا ملف الهاتف النقال".

اضاف ان "هيئة الإعلام والاتصالات تضع المعرقلات امام الشركة الوطنية للاتصالات بينما تسمح لشركة كورك مزاولة عملها للاستفادة من فسادها".

وأشار السلامي إلى أن "عمليات السرقة والصمت الحكومي هو بمثابة إهدار للمال العام خصوصا أن العقد الجديد يقضي بأن تدفع شركة كورك الديون المترتبة عليها والمقدرة بأكثر من 600 مليون دولار".

واتهم السلامي الحكومة وهيئة الإعلام والاتصالات بـ"التقاعس والفشل في أداء مهامها وكذلك عدم مطالبتها بالديون المترتبة بذمة شركات الاتصالات ومنها كورك والسكوت عن الخدمة السيئة المقدمة للمواطنين".

وكان عضو لجنة الاتصالات النيابية عقيل الفتلاوي اتهم في حديث سابق ل/ المعلومة/ هيئة الإعلام والاتصالات بالتقصير في أداء واجبها تجاه إلزام شركة كورك عن تسديد الديون المستحقة ، مبينا أن كورك ترفض تسديد المستحقات المالية رغم قرار محكمة التمييز بالزامها بذلك .