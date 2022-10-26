اقتصادي: انخفاض سعر صرف الدولار امام الدينار حالة استثنائية

عزا الخبير الاقتصادي هاشم الحبوبي، الأربعاء، سبب انخفاض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في البورصة المحلية الى ترقب التصويت على الكابينة الوزارية، موضحا ان الانخفاض حالة استثنائية وسيعود كما كان عليه قبل أيام.

وقال الحبوبي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان "انخفاض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في بورصة التعاملات المحلية من 147 الف دينار لكل 100 دولار الى 145 الف سببه ترقب التصويت على الكابينة الوزارية وتقديم طلب نيابي لإعادة صرف الدولار الى 120 الف دينار لكل 100 دولار".

وأضاف ان "حالة الانخفاض هذه استثنائية وسيعود سعر الصرف كما كان علية قبل أيام"، مبينا ان "سعر الصرف المركزي من سياسة البنك المركزي وليس من السهل التلاعب بالسعر لان الاقتصاد العراقي بني حاليا على سعر صرف 1460 دينار لكل دولار واذا ما تم ذلك فسيكون الانخفاض تدريجي".

يذكر ان أسواق البورصة لبيع وشراء العملة الصعبة شهدت تراجعا خلال اليومين الماضيين حيث وصل سعر صرف فئة مائة دولار الى 145 الف دينار.