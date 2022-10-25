تراجع مستويات المؤسسات التجارية الألمانية بسبب ازمة الطاقة

تراجع تفاؤل المؤسسات التجارية الألمانية إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، وسط المخاوف إزاء أسعار الطاقة والتوقعات بشتاء صعب، حسب استطلاع صدرت نتائجه اليوم.

المسح الذي أجراه معهد "آي إف أو" واستند إلى ردود من نحو 9 آلاف شركة من مختلف القطاعات الألمانية، أظهر أن مؤشر الثقة الشهري، وهو مؤشر صحي بارز لأكبر اقتصاد في أوروبا، انخفض إلى 84.3 نقطة في أكتوبر، مقارنة مع 84.4 الشهر السابق.

ويعد هذا أدنى مستوى منذ مايو 2020، لكنه لا يزال أفضل من توقعات الاقتصاديين بانخفاض أكبر يصل إلى 83.5.

تقييم المديرين لوضعهم الحالي بات أسوأ قليلا مما كان عليه في سبتمبر، على الرغم من أن توقعاتهم للأشهر الستة المقبلة جاءت أكثر إشراقا.

وقال المعهد إن المديرين "ما زالوا قلقين بشأن الأشهر المقبلة... سيواجه الاقتصاد الألماني شتاء صعبا".

وبلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا 10 في المئة الشهر الماضي، وقالت الحكومة مؤخرا إنها تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة أرباع متتالية.