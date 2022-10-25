تحذير دولي من نقص الطاقة: "سيقود لأول أزمة عالمية حقيقية"

أطلق رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، تحذيرا شديدا، من نقص شديد في الطاقة، سيقود لأول أزمة عالمية حقيقية.

وخلال كلمته بمؤتمر خلال أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة، أكد بيرول أن "أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، ستمر بشح أكثر في المعروض خلال العام المقبل، مع زيادة الواردات الأوروبية، وانتعاش محتمل للطلب الصيني".

وأضاف أن كمية الغاز الطبيعي المسال التي سيتم طرحها في الأسواق خلال العام المقبل تصل إلى "20 مليار متر مكعب فقط".

ولفت إلى أن "قرار أوبك+ خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل ينطوي على مخاطر خاصة مع وقوف عدد من الاقتصادات على شفا الركود"، بحسب قوله.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة العملاقة "شل"، أطلق تحذيرات من عواقب أزمة الطاقة بأوروبا محذرا من أن تؤدّي إلى اضطرابات سياسية في القارّة العجوز.