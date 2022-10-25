محافظ البنك ووزير المالية بضيافة البرلمان لخفض سعر الصرف

اعلنت النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني، اليوم الاثنين، عن استضافة محافظ البنك المركزي و وزير المالية من أجل تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقالت السلطاني في حديث لـ /المعلومة /، إن "تم جمع تواقيع أكثر من 50 نائبا لاستضافة محافظ البنك المركزي و وزير المالية في الحكومة الجديدة من أجل الضغط على تخفيض سعر الصرف حتى وان كان على مراحل أو بشكل تدريجي".

وأضافت، أنه "لابد من تخفيض سعر الصرف بسبب المستوى المعاشي الصعب الذي يعيشه الشعب العراقي الان وارتفاع نسبة الفقر"، موكدة أن "النواب الذين وقعوا على تخفيض سعر الصرف سيقدمون سياسة مالية ناجحة تقوم عليها سياسات عالمية".

وتابعت، أن "جميع النواب والكتل السياسية عازمة على تخفيض سعر الصرف وسيزيد عدد النواب الموقعين في الأيام القادمة".

وكان عدد من النواب قد أعلنوا في وقت سابق من اليوم، عن جمع تواقيع نيابية من جميع الكتل السياسية من أجل العمل على تخفيض سعر صرف الدولار، ويأتي هذا القرار بعد العديد من مناشدات المواطنين والشكوى من غلاء المعيشة جراء ارتفاع الأسعار ضعف ماكنت عليه قبل التصويت على رفع سعر الدولار في سنة 2020.