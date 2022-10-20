وول ستريت تفتح على انخفاض بعد استقالة رئيسة وزراء بريطانيا

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الخميس بعد أن زادت استقالة ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا من حالة الضبابية في الأسواق التي تكافح من أجل الحفاظ على المكاسب من مجموعة من التوقعات الإيجابية لأرباح الشركات الأمريكية.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 11.89 نقطة أو 0.04 بالمئة عند الفتح إلى 30411.92 نقطة.

كما بدأ المؤشر ستاندر اند بورز 500 التداول على انخفاض 6.11 نقطة أو 0.17 بالمئة عند 3689.05 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 23.09 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 10657.41.