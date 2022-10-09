الصفحة الاقتصادية

وزيرة الخزانة الأمريكية : خفض إنتاج النفط "غير مفيد وغير حكيم" بالنسبة للاقتصاد العالمي


اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن قرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط "غير مفيد وغير حكيم" بالنسبة للاقتصاد العالمي، وخاصة الأسواق الناشئة.

وقالت في تصريحات نقلتها صحيفة "فايننشال تايمز": "نحن قلقون للغاية بشأن الدول النامية والمشاكل التي تواجهها".

وكانت يلين تتحدث قبل الاجتماعات السنوية ل‍صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل، والتي ستهيمن عليها مناقشات ارتفاع التضخم وأسعار السلع، وتأثير التشديد الحاد للسياسة النقدية من قبل العديد من البنوك المركزية، والتأثير الاقتصادي والمالي للحرب في أوكرانيا.

وصرحت يلين "من غير المؤكد ما هو التأثير الذي سينتهي به الأمر لكنه بالتأكيد شيء لم يكن مناسبا، في ظل الظروف التي نواجهها.. نحن قلقون للغاية بشأن البلدان النامية والمشاكل التي تواجهها".

وقالت: "أعتقد أننا سنتبادل الآراء حول ما إذا كانت بلداننا تعالج هذه المشاكل، ونحاول النظر فيما إذا كان رد فعلنا الجماعي يضيف إلى شيء معقول، وأفضل ما يمكننا فعله في تلك البيئة الصعبة".

وبشأن رد فعل واشنطن تجاه خفض إنتاج الذهب الأسود في أكبر تخفيضات منذ جائحة الفيروس التاجي، قالت يلين: "لقد ركز الرئيس لفترة طويلة على استكشاف جميع الخيارات المتاحة لمحاولة خفض (أسعار النفط)".

وذكرت يلين: "أن خفض الأسعار أمر مفيد بشكل خاص للدول النامية التي تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة".

والأربعاء، اتخذت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها المعروفة باسم "أوبك بلاس" خلال اجتماعها في فيينا قرارا بخفض حصص إنتاج النفط بواقع مليوني برميل نفط يوميا ابتداءً من نوفمبر المقبل لدعم الأسعار المتضررة من مخاوف حصول انكماش.

واعتبرت واشنطن أن هذه الخطوة توضح أن "أوبك بلاس تقف إلى جانب روسيا"، حسبما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "يشعر بخيبة أمل من قرار أوبك بلاس القصير النظر" والقاضي بخفض إنتاجه النفطي بشكل كبير.

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