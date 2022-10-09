الصفحة الاقتصادية

الكرملين يشيد بقرار "أوبك+"حول تخفيض إنتاج النفط الخام : هذا انتصار للفكر السليم


أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاحد، ان قرار "أوبك+" حول تخفيض إنتاج النفط الخام، كان نصرا للفكر السليم.

وقال بيسكوف في حديث تلفزيوني: "لا أميل للقول إنه كان انتصارنا. لا. هذا انتصار للفكر السليم".

واضاف أن "زيارات الرئيس فلاديمير بوتين للسعودية والإمارات في عام 2019 لعبت دورا في ذلك"، موضحا: "خلالها تمكن الرئيس بوتين من إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، وعلاقات تقوم على المنفعة المتبادلة وعلى الثقة المتبادلة".

وأشار بيسكوف إلى أن "قرارات "أوبك+"، أثارت حفيظة الولايات المتحدة وجعلتها تفقد السيطرة على النفس".

ونوه بأن "هدف الأمريكيين الأساسي، كان "يكمن في تمرير القرارات التي أقرها الاتحاد الأوروبي جزئيا في حزمة العقوبات الأخيرة، حتى لو كان ذلك على حساب زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمية. الحديث هنا عن فرض سقوف لأسعار النفط وغيرها".

ووفقا لممثل الكرملين، "تحاول الولايات المتحدة التأثير على السوق من خلال استخدام احتياطاتها النفطية وضخ كميات إضافية. وهذا التلاعب، لن يسفر حتما عن أي شيء حميد".

 

وشدد بيسكوف، على أنه "تم ضد هذا الطيش والتهور، طرح العمل المتوازن والمدروس والمخطط له من جانب مجموعة "أوبك+" والدول الأعضاء فيها بما في ذلك روسيا".

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