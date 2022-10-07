الصفحة الاقتصادية

الكشف عن سبب قرار "أوبك+" بتخفيض الإنتاج


أعرب رئيس الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن اعتقاده بأن قرار"أوبك+" بخصوص خفض إنتاج النفط، مرتبط بقرار الغرب فرض سقف لسعر النفط الروسي.

وقال بوريل، قبيل قمة أوروبية غير رسمية في براغ: "قرار أوبك خفض إمدادات النفط، يعتبر بمثابة رد واضح على اقتراحنا بتحديد سقف لأسعار النفط".

ووفقا له، أصبحت الطاقة اليوم "القضية الجيوستراتيجية الرئيسية المتعلقة بالحرب وبتوازن القوى في العالم". وأضاف بوريل القول: "نعتزم مناقشة هذا الموضوع في القمة اليوم".

في وقت سابق، قررت مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل في اليوم، اعتبارا من نوفمبر القادم، وتمديد صفقة خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2023.

وأثار القرار امتعاض وخيبة أمل في الولايات المتحدة. ووصفه برايان ديز رئيس المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، "بغير المبرر وغير الضروري، في الوقت الذي يشكل فيه الطلب المنخفض مشكلة جدية".

 

وأضاف أن واشنطن تسعى "للحفاظ على الطلب على موارد الطاقة في العالم، أي النفط والغاز، عند مستوى كاف والحفاظ على استقرار الأسعار".

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