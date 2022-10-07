الصفحة الاقتصادية

النفط يستقر عند 94 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية


استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، قبيل إعلان بيانات اقتصادية أميركية، مهمة بعد صعودها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، بعد قرار مجموعة أوبك+ خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 94.31 دولاراً للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 88.40 دولاراً للبرميل بعد أن بلغت 98.37 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 14 أيلول.

وأضاف ارتفاع الدولار إلى الضغط على أسعار النفط وسط تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أجمعت على أن البنك سيواصل تشديد السياسة النقدية على نحو كبير وسريع.

وتترقب الأسواق تقرير بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق، اليوم الجمعة، حيث يتوقع خبراء اقتصاد إضافة 250 ألف وظيفة في الشهر الماضي مقارنة مع 315 ألفا في آب.

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