روسيا تحذر من ارتفاع اسعار النفط

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بعد اجتماع "أوبك +" بأن فرض سقف على أسعار النفط الروسي سيلحق الضرر بسوق الطاقة، ويؤدي إلى زيادة العجز وارتفاع الأسعار.

وقال نوفاك ردا على سؤال بشأن فرض سقف على أسعار النفط الروسي: "مثل هذه القرارات ستضر بشكل كبير بسوق الطاقة ولن تؤدي إلا إلى زيادة العجز وارتفاع الأسعار".

وأضاف: "نعتقد أنه لا ينصح بتوريد النفط للمستهلكين الذين يعتزمون تطبيق فرض سقف على الأسعار، ستزود روسيا المستهلكين الذين يضمنون أسعار السوق".

وكشف نوفاك أن إنتاج النفط في روسيا يبلغ حاليا 9.9 مليون برميل يوميا، مضيفا، "بالنسبة لصناعة النفط لدينا، لا يزال هناك حد ممكن لزيادة الإنتاج".

وأكد على أن، ميزانية روسيا وضعت على أساس أسعار النفط البالغة 70 دولارا للبرميل، وهو سعر مناسب لنا.

وقال بحسب قناة "روسيا 24": "ميزانيتنا تتشكل بسعر 70 دولارا للبرميل، ونعتقد أن هذا سعر مريح يمكن أن يؤخذ كأساس اليوم".

ووصف قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط في نوفمبر، بمقدار مليوني برميل يوميا دفعة واحدة بأنه غير مسبوق، مؤكدا على أنه مثل هذه القرارات تكون مرتبطة بضرورة موازنة السوق قبل فصل الشتاء.

وأكد نائب رئيس الوزراء، على أن روسيا مستعدة لضخ الغاز عبر الفرع غير المتضرر من خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2".

وطالب نوفاك، بمشاركة الأخصائيين الروس بالتحقيقات في تسرب الغاز من خطوط "السيل الشمالي" حتى يسمح للمشغلين وغازبروم وروس تيخنادزور، من تحديد الأضرار والحلول المناسبة.