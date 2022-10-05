كشف حصة العراق من تخفيض "أوبك+"

كشفت شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) عن أن حصة العراق من قرار "أوبك+" خفض الانتاج بنحو مليوني برميل ستكون 220 ألف برميل يومياً.

وقال مدير عام شركة النفط الوطنية (سومو) علاء الياسري في حديث للوكالة الرسمية إن "قرار أوبك بلس الذي اتخذ اليوم سيمنع الانخفاض المستمر في أسعار النفط ويسهم بارتفاعها خاصة وأنها خسرت 35% من قيمتها في الأيام والأشهر الأخيرة".

وأضاف، أنه "لو لم يصدر قرار بتخفيض الانتاج فهذا سيؤدي لتراجع مستمر قد يوصل الأسعار إلى 50 دولاراً للبرميل"، لافتاً إلى أن "حصة العراق من التخفيض ستكون 220 ألف برميل يومياً".

وأعلنت مجموعة أوبك بلس في بيان رسمي الاتفاق على تخفيض انتاجها من النفط بنحو مليوني برميل اعتباراً من تشرين الثاني المقبل.

وقالت أوبك بلس في بيانها، إن اتفاق التخفيض الذي أسمته (تمديد إعلان التعاون) سيستمر طوال العام 2023 على أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك بلس" كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق".