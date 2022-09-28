الصفحة الاقتصادية

إنتاج الغاز المسال في روسيا يرتفع بنسبة 13.5%


أعلنت هيئة الإحصاء الفدرالية الروسية "روسستات" أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في روسيا ارتفع في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 بنسبة 13.5٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الهيئة في بيانها إن إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2022 بلغ 21.6 مليون طن، بزيادة قدرها 13.5٪ عن نفس الفترة من عام 2021.

وأشارت إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في روسيا في عام 2021 بلغ 30.1 مليون طن، وفي عام 2020 كان الرقم أعلى بنسبة 1.1٪ ووصل إلى 30.5 مليون طن.

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إنتاج الغاز المسال في روسيا يرتفع بنسبة 13.5%
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