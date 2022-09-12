تحذير دولي من ارتفاع أسعار النفط خلال الشتاء

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من ارتفاع أسعار النفط هذا الشتاء نتيجة للعقوبات ضد روسيا، معربة رغم ذلك عن ثقتها "بفعالية تحديد سقف الأسعار"، وهو ما تحذر من مغبته روسيا.

وأضافت بحسب شبكة "سي إن إن": "هناك جملة من المخاطرة ومن أجل مواجهتها، نعمل على تحديد سقف للسعر".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أوقف في الشتاء شراء معظم النفط الروسي ويحظر تقديم الخدمات المتعلقة بنقله عن طريق البحر، و"هناك احتمال أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط".