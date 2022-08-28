الصفحة الاقتصادية

ايران تعلن تحصيل 1.6 مليار دولار من مستحقات بيع الغاز للعراق


أكد مدير شركة الغاز الوطنية الايرانية مجيد جكني، الاحد، تحصيل 1.6 مليار دولار من مستحقات تصدير الغاز للعراق.

وقال جنكي في تصريح أوردته "فارس" واطلعت عليه /المعلومة/، إن "مكانة ايران إرتقت بمجال تجارة الغاز، حيث تم تحقيق رقم قياسي بتصدير مكثفات الغاز في السنوات الثلاث الماضية، وأن عوائد تصدير الغاز نمت 64 بالمئة وتصديره لتركيا زاد 11 بالمئة والمفاوضات مستمرة بهذا المجال"> 

وأضاف أنه "تم تحصيل 1.6 مليار دولار من مسحتقات تصدير الغاز الايراني للعراق ونمو مقايضة الغاز بنسبة 138 بالمئة، فضلا عن استمرار مقايضة الغاز مع أرمينيا واجراء مفاوضات مع مختلف الدول سيما بلدان الجوار بهذا الشأن".

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