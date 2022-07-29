الصفحة الاقتصادية

الكرملين يعلق على إلغاء مصر صفقات لشراء القمح الأوكراني!


علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على إلغاء مصر صفقات لشراء القمح الأوكراني بعد تأخرها في الوصول لمصر.

وبيّن المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "هذا الأمر ليس له علاقة بزيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف للقاهرة، لدينا عقودنا الخاصة مع مصر والتي تفي بها روسيا".

وأوضح بيسكوف إلى أن علاقة مصر مع الدول الأخرى تعد شأنا من شؤونها وليس لروسيا علاقة بها.

وألغت مصر عقودا لشراء 240 ألف طن من القمح الأوكراني، كان قد حجزها مشتري الحبوب الحكومي لتسليم فبراير ومارس، لكن لم يتم تحميلها بسبب الحرب، وذلك وفق مصدرين لوكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن "مصدرين مطلعين" أن الهيئة العامة للسلع التموينية أعفت الشركتين التجاريتين الموردتين للشحنات الأربع التي لم يتم تحميلها، وهما "نيبولون" و"إنركو" من التزاماتهما التعاقدية رغم عدم وجود شرط القوة القاهرة في عقود الهيئة.

وكانت "رويترز" قد أشارت في مايو إلى أن نحو 300 ألف طن من القمح الأوكراني اشترتها مصر تقطعت بها السبل في أوكرانيا، مع وجود شحنة عالقة في ميناء وأربع أخريات لم يتم تحميلها بعد.

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الكرملين يعلق على إلغاء مصر صفقات لشراء القمح الأوكراني!
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