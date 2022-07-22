الصفحة الاقتصادية

بيروت تعلن عن اتفاق بين العراق ولبنان يخص شراء القمح


أعلن المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس ابراهيم، اتفاقه مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على شراء كمية من القمح تلبي حاجة لبنان لمدة عام واحد.

وقال إبراهيم خلال لقاء حواري، إنه ""اتفق مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على رفع عقد الفيول لزوم الكهرباء الى مليوني طن".

وأضاف: "تم الاتفاق مع العراق على شراء كمية من القمح تلبي حاجة لبنان لمدة عام واحد".

ومن جهة ثانية، شدد اللواء ابراهيم على أن "لبنان ليس حاضرا على طاولة المجتمعَين الإقليمي والدولي الا كونه وطناً جديداً للاجئين والنازحين".

 

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