الصفحة الاقتصادية

خبير اقتصادي يلمح الى امكانية زيادة اسعار النفط اذا فرضت اميركا عقوبات جديدة


اوضح الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، ان اسعار النفط قد تشهد ارتفاعا جديدا في حال قامت واشنطن بفرض عقوبات جديدة على دول منظمة اوبك، لافتا الى ان العراق لديه امكانية لوضع سعر البرميل في الموازنة بـ 72 دولاراً.

وقال قصي لـ /المعلومة/، ان “منظمة اوبك ملتزمة بالخطة التي تم اقرارها من قبل اعضائها وروسيا و10 دول خارج المنظمة وبالتالي فأن السيطرة على الاسعار ستستمر خلال العام الجاري، وفي حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اوبك فأن العالم سيشهد الكثير من القفزات في اسعار النفط”.

واضاف ان “وزارة النفط العراقية وحسب ماتم تداوله فأنها بصدد تسعير البرميل بـ 72 دولار خلال العام الجاري، لكن مؤشرات صندوق النقد الدولي تشير الى ان اسعار النفط في سلة اوبك ستكون بحدود 82 دولاراً خلال العام الجاري”.

وبين ان “العراق من الممكن ان يضع سعرا ثابتا للنفط في الموازنة بمعدل 72 دولاراً ويوجه الفائض عن هذا الرقم الى صناديق الاستثمار السيادية ويتم تحريك ملف الاستثمار خاصة في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، فضلا عن العديد من الملفات الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع”.

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