الصفحة الاقتصادية

مجرد فكرة..!


د. نعمه العبادي ||   اكدت تقديرات دولية ومحلية، ان العراق سيحقق واردات مالية في عام 2022 تقارب (150) مليار دولار من خلال الواردات النفطية وغير النفطية، وهو اعلى مدخول مالي في تاريخ العراق، وفي هذا الصدد نطرح الاسئلة الآتية: - هل يمكن ان تخلق هذه الوفرة المالية تغيرات حقيقية ومؤثرة في حياة العراقيين؟ - هل يمكن ان تخفف هذه المدخولات السخية من التحديات التي باتت تهدد الحياة العراقية فيما يتعلق بمشكلة الماء والمناخ والطاقة والغذاء؟ - هل سنشهد موازنة مختلفة تستطيع استثمار هذا المردود المالي، بحيث نتجاوز نماذج الموازنات السابقة؟ - هل يمكن ان تتسبب هذه الوفرة في تعقيد المشهد السياسي ام في حلحلته؟ - هل يرقى الرأي العام العراقي الى مكانة الضمانة الكفيلة بإنفاق شفاف لهذه الوفرة المالية؟ الوفرة  فرصة مشروطة
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