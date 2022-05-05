الصفحة الاقتصادية

النفط يواصل المكاسب بعد مقترح العقوبات على روسيا


واصلت أسعار النفط، في مستهل المعاملات الآسيوية اليوم الخميس، تحقيق المكاسب من الجلسة السابقة مدفوعة باقتراح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل حظر النفط الروسي في غضون 6 أشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لـخام برنت 22 سنتا ليصل سعر البرميل إلى 110.36 دولار بحلول منتصف الليل توقيت غرينتش.

كذلك عززت العقود الآجلة لـخام غرب تكساس الوسيط مكاسبها بارتفاع قدره 15 سنتا لتستقر في نهاية المطاف عند 107.96 دولار للبرميل.

وبهذه الزيادات يكون الخامان القياسيان قد ارتفاعا بأكثر من 5 دولارات للبرميل، أمس الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت، أمس الأربعاء، على لسان رئيستها أورسولا فون در لاين على الدول الأوروبية الخفض التدريجي لواردات النفط الروسي في غضون 6 أشهر ومنتجات التكرير بحلول نهاية 2022، غير أن الاقتراح يحتاج إلى دعم بالإجماع من دول التكتل لتفعيله.

واقترحت المفوضية أيضا حظر كافة خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي في غضون شهر.

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