الصفحة الاقتصادية

مطالبات نيابية بالضغط على الحكومة لارسال موازنة 2022


طالب النائب عن تحالف تصميم علي عبد الستار، الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب بالضغط على حكومة تصريف الاعمال لارسال قانون الموازنة العامة لسنة 2022 بدلا من الذهاب لتشريع قانون الامن الغذائي .

وقال عبد الستار في تصريح ل/ المعلومة /، إن “العديد من النواب بالضد من تشريع قانون الأمن الغذائي “، مضيفا أن “هناك مطالبات نيابية لرئاسة المجلس بالضغط على الحكومة لارسال الموازنة بدلا من هذا القانون”.

وأشار الى ان “العديد من المشاريع في المحافظات الجنوبية متوقفة بسبب عدم وجود تخصيصات مالية “.

وتطالب كتل سياسية كبيرة الحكومة بضرورة ارسال موازنة 2022 بدال تشريع قانون الدعم الطارئ.

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مطالبات نيابية بالضغط على الحكومة لارسال موازنة 2022
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