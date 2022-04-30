إيران تعلن موعد تسديد العراق الديون المترتبة بذمته

أعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، يحيى آل اسحاق، اليوم السبت، توفیر الأرضية لسداد الديون العراقية لإيران، محدداً موعداً لبدء التسديد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، عن آل إسحاق قوله، إن "الإجراءات العادية لدفع مستحقات إيران المالية، بناء على الاتفاقات التي توصل إليها البلدين، ستبدأ خلال الأيام المقبلة".

وأضاف، أن "زيارة وزير الكهرباء العراقي عادل كريم الى طهران، جرى خلالها التباحث حول سداد الديون العراقية المستحقة الى وزارتي الطاقة والنفط الايرانيتين"، مضيفاً، أن "المعاملات المستمرة بين البلدين، تجري عن طريق القطاعين الخاص والعام".

وأوضح، أن "التبادلات التجارية للقطاع العام تجري في مجال الطاقة، والقطاع یطالب العراق بمبالغ مالية بقيمة ملیار دولار، وسوف تسددها بغداد بناء علی الاتفاقات التي توصل إليها البلدین وفي اطار استراتيجية البنك المركزي".

وتابع قائلا: "يطالب القطاع الخاص الإيراني، من العراق مبالغ مالية بقيمة 9 مليارات دولار ولا توجد مشكلة في نظام الدفع ويتم استلامها بطرق مختلفة".

وأشار إلى "التوصل لاتفاقات بشأن استمرار استيراد الطاقة الايرانية لمواصلة التجارة بین البلدین في هذا المجال عقب زيارة وزير الكهرباء العراقي إلى إيران".