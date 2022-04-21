روسيا تسجل ارتفاعا في احتياطياتها النقدية

أفاد البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، بأن احتياطيات روسيا الدولية ارتفعت في الأسبوع المنتهي بتاريخ 15 أبريل الجاري، بواقع 1.7 مليار دولار ووصلت إلى 611.1 مليار دولار.

وأشار المركزي الروسي في بيان له إلى أن الاحتياطيات التي تتضمن ذهبا ونقدا أجنبيا، زادت في الفترة من 8 أبريل الجاري وحتى 15 من الشهر نفسه بنسبة 0.3% أو بواقع 1.7 مليار دولار.

وللمقارنة فإن الاحتياطيات الدولية بلغت في 8 أبريل 2022 مستوى 609.4 مليار دولار. واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا لحماية دونباس، فرضت دول غربية عقوبات على روسيا، شملت قطاعات اقتصادية وشخصيات وكيانات قانونية.