الصفحة الاقتصادية

اوبك تؤكد عدم وجود أي نية لزيادة الانتاج


أكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، اليوم الخميس، عدم وجود توجه لزيادة الإنتاج.

وقالت المنظمة في بيان لها  إن “سبب الارتفاع في أسعار النفط، إلى حد بعيد، هو الأزمة الروسية – الأوكرانية”، في إشارة إلى أن المنظمة لن تتخذ إجراءات أخرى لزيادة المعروض.

وأضافت، أن “سعر خام برنت القياسي العالمي بلغ في المتوسط 98 دولاراً للبرميل في الربع الأول، بارتفاع 18 دولارا تقريباً عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021″، مشيرة الى أن “الارتفاع في أسعار النفط، خاصة في آذار هذا العام، يعود أساساً إلى التوتر الجيوسياسي المتصاعد في شرق أوروبا، والمخاوف من أن يؤدي ذلك إلى نقص كبير في إمدادات النفط وسط اضطرابات تجارية”.

وتقاوم أوبك، التي شاركت في اجتماع اللجنة في العام الماضي، دعوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لضخ مزيد من النفط لتهدئة الأسعار التي بلغت ذروة 14 عاماً فوق 139 دولاراً في الشهر الماضي بعد أن فرضت واشنطن وبروكسل عقوبات على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.

وسترفع أوبك+، التي تتكون من أوبك ومنتجين آخرين منهم روسيا، الإنتاج بنحو 432 ألف برميل يومياً في آيار، في إطار التراجع التدريجي عن تخفيضات الإنتاج التي قررها التجمع في أسوأ فترات جائحة كورونا.

وقالت أوبك، إن “أوبك+ أظهرت التزاماً بضمان أن تكون أساسيات العرض والطلب على النفط متوازنة في أزمة أوكرانيا لدعم الاقتصاد العالمي”.

وسلطت أوبك الضوء أيضاً على التأثير السلبي القصير المدى للأزمة الأوكرانية والجائحة المستمرة، مضيفةً أن “الارتفاع القوي في أسعار السلع الأساسية، جنباً إلى جنب مع الاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد والقيود اللوجستية بسبب كورونا، كلها عوامل، تغذي التضخم العالمي المرتفع بالفعل”.

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