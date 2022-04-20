خام برنت يرتفع إلى 108 دولارات للبرميل الواحد

عوضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، مع تركز الاهتمام على نقص المعروض من روسيا وليبيا، في حين أظهرت بيانات انخفاض المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي، وفق وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتًا، بما يعادل 0.6 % إلى 107.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0623 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في عقود أقرب استحقاق، والتي يحل أجلها اليوم، 46 سنتًا، أو 0.5 % إلى 103.02 دولار للبرميل.

وهبط الخامان 5.2 % في معاملات متقلبة أمس الثلاثاء بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بنقطة مئوية كاملة تقريبًا، مشيرًا إلى الآثار الاقتصادية لحرب روسيا في أوكرانيا، ومحذرًا من أن التضخم يعد الآن "خطرًا واقعًا وواضحًا" في العديد من الدول.

وتقلبت أسعار النفط العالمية، ورفعتها توقعات نقص الإنتاج بعد فرض عقوبات على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وأحد الموردين الرئيسيين لأوروبا.