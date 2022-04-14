الصفحة الاقتصادية

اسعار النفط تعاود الارتفاع بسبب مخاوف تراجع الإمدادات


سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا بعدما قالت روسيا إن محادثات السلام مع أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، الأمر الذي عزز مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وسجلت اسعار خام برنت ارتفاعا بنسبة 0.5% إلى 105.12 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.3% إلى 100.88 دولار للبرميل، وصعد الخامان القياسيان بأكثر من 6% أمس الثلاثاء.

فيما حذرت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من أنه "سيكون من المستحيل تعويض خسائر الإمدادات المحتملة من روسيا، وأشارت إلى أنها لن تضخ المزيد من الخام".

كما تلقت أسعار النفط دعما من تقارير هذا الأسبوع تحدثت عن تخفيف جزئي لبعض قيود مكافحة كوفيد-19 الصارمة في الصين.

غير أن المكاسب كانت محدودة، بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين واليابان.

وكانت منظمة "أوبك" قد أبلغت الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أن "العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوأ صدمات المعروض النفطي على الإطلاق، وأنه سيكون من المتعذر استبدال الكميات المفقودة المحتملة في إمدادات النفط الروسي".

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