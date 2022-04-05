انجاز المشاريع الثلاثة في ميناء الفاو الكبير 

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د. قيس ناصر *|| *باحث واكاديمي في يوم 4/4/ 2022, افتتح وزير النقل العراقي الكابتن ناصر حسين الشبلي مشروع الطرق الداخلية لميناء الفاو الكبير, ويذكر أن هذا المشروع هو أحد المشاريع الثلاثة التي تم التعاقد عليها في أواخر 2019, ونتيجة لوباء كورونا تمت المباشرة فيه بشهر ايار 2020, ليضاف الى المشاريع المنجزة الاخرى, اذ تم في شهر شباط 2022, افتتاح مشروع حوض تصنيع النفق وهو ايضا أحد المشاريع الثلاثة التي التعاقد عليها في 2019, أما المشروع الثالث فهو مشروع السداد الصخرية الذي يعد منجزاً من الناحية الفعلية, إلا إنه من الناحية الفنية متداخلاً مع مشروع الارصفة الخمسة, أحد المشاريع الخمسة التي وضع حجرها الاساس في نيسان 2021. ويُذكر أن الشركة المنفذة للمشروع, هي شركة دايو الكورية, وبإشراف الاستشاري الايطالي (شركة تكنتال), والشركة العامة لموانئ العراق, بإدارة الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي. ومع اكتمال هذه المشاريع الثلاثة, تصبح المشاريع المنجزة في مشروع الميناء, خمسة مشاريع, هي : 1-كاسر الامواج الشرقي 2- كاسر الامواج الغربي 3- مشروع الطرق الداخلية للميناء 4- مشروع حوض تصنيع النفق 5- مشروع السداد الصخرية, أما المشاريع قيد العمل فهي المشاريع الخمسة التي من المتوقع انجازها مع بداية 2025, على وفق مدة التعاقد. وينبغي الإشارة إلى أن المشروع حالياً يوفر فرص عمل لأكثر من 6000 فرد, على وفق قول إدارة المشروع, ومع انجاز هذه المشاريع الثلاثة, ينبغي أن يتشكل رأي عام ايجابي من أجل حث السلطات على استمرارية توفير الأموال لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي, الذي يعد نواة لمشاريع اقتصادية تعد ركيزة لأية رؤية تريد اصلاح واقع الاقتصاد العراقي .