الوضع الاقتصادي بالعراق!!

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هادي خيري الكريني || يسير البلد نحو الهاوية وأسرع ما يتوقع اي مختص . وصل التضخم إلى مديات صدمت الشعب العراقي وارتفاع حاد بكل السلع ومنها الخضرة والفواكه فضلا عن ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية الضرورية الأربعة المهمة بالعراق ( الطحين والزيت والرز والسكر ) .. ياسادة ياكرام .. للمرة الالف نقول ما هو التضخم في كل دول العالم وكيف يعالج ! تعريف التضخم .. هو ارتفاع بأسعار السلع الاستهلاكية الضرورية( الطحين والزيت والرز والسكر هذا بالعراق لأنها تختلف من بلد إلى اخر) مع ثبات الأجور!! الذي جرى بفعلة نكراء هو خفض الأجور مع ارتفاع التضخم إلى اكثر من 300% لبعض السلع الاستهلاكية الضرورية مثل الطحين والزيت كيف تم خفض الأجور( هو رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي مما يعني شطب ربع الرواتب ) اما عديمي الدخل تم جلدهم مرتين !!! الذي يخطط له الآن اسوء من رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بالف مرة ومجلس النواب والحكومة الكارثية متفقين ولا اعرف أين الاقتصادين العراقيين بالحكومة وبهذا البلد ! أين المستشارين الاقتصادين ألم يقدموا نصيحة ام ان مجلس النواب الحالي والحكومة لا يعنيها معانات الشعب !!! يقدم مقترح لإلغاء الحصة التمونية والتعويض ببدل نقدي قدره 6.2 دولار وطبعا هذا يعادل 9000 دينار عراقي وإبقاء الطحين ولا اعرف من أين يأتوا بالطحين وخزين الدولة اذا تم توزيع الحصة للسنة الماضية كاملة يكون الخزين صفر نعم صفر نعم صفر ،!! تصريح وزارة التجارة العراقية خزينها من القمح لمدة ثلاثة أشهر وهي الآن تم توزيع الشهر الأول من السنة الجديدة ونحن بالشهر الرابع مما يعني ان الدولة لم تاخذ بالحسبان الخزين الاستراتيجي ابد او ان وزارة التجارة بددت الأموال لان وزارة المالية قالت وفرنا أموال كافية لتغطية الحصة التمونية والنقص هو ستة أشهر لكافة المواد عدا الطحين النقص ثلاثة أشهر. ياسادة ياكرام اذا تم قطع الحصة التموينية ماذا يحدث ؟ سوف يتضاعف سعر المواد الاستهلاكية الضرورية اربع إلى خمس مرات وسيكون انهيار بالاقتصاد تام . توزيع الحصة التموينية للمواطنين بواقع شهرين مرة واحدة هي أفضل من البدل لو كان 100 دولار للفرد لأنها صمام الأمان لابقاء الأسعار مع ارتفاعها الحاد بسبب ضايع أموال الحصة التموينية من قبل وزارة التجارة. وتبديها باتفاقيات وعقود عبثية او صرفها باوجه غير الحصة ولأن الوزير ليس هناك سلطة تحاسبه فيفعل ما يراه مناسب له ولحزبه . ياسادة ياكرام وعدت الحكومة لتوزيع حصتين ولن توزع حتى ربع حصة نعم وزعت الرز الغير صالح للاستهلاك البشري وهو اردئ انواع الرز على الإطلاق واغلب الوكلاء لن يوزع ينتظر وصول بيقة مواد البطاقة التموينية.. وعدت الحكومة ان تمنح 100 الف دينار لاصحاب الدخل الذين هم تحت المليون وعديمي الدخل وطبعا الذين مرتباتهم تحت المليون بهذا التضخم الهائل يعدون من الفقراء والذي حدث منحت الذين هم تحت خط الفقر فقط وفقط وتركت الفقراء ليساوى( الكرعة وأم المليح) الذي مرتبه 501 لم يشمل فأصبح الفقراء بهذا الغلاء الفاحش تحت خط الفقر.. عفية عليك وزير مالية تعرف كيف تجلد الشعب والف عفية عليك تعرف كيف تعامل المتصدرين للمشهد الذين لايميزون بين الناقة والجمل وبدل إقالته شكروه واعتذروا ..!! ياسادة ياكرام زيادة اسعار النفط بشكل تضاعف مرتين مما يعني أكثر من الموازنة مرة ونصف كانت نقمة على الشعب العراقي لانه تم تبديها باتفاقيات عبثية بلد تايه بكل معنى الكلمة ولا يوجد من يقول قفوا يكفي دمار !! علاج التضخم بالعراق توزيع مفردات البطاقة التموينية للسنة الماضية كلها سوف تجعل الأسعار بالحضيض وترفع قدرة المواطن الشرائية .. تدخل البنك المركزي العراقي باستيراد السلع الاستهلاكية الضرورية وتوزيعها على الوكلاء وبأسعار مدعومة اقل من سعر السوق بقليل تمكن المواطن الحصول عليها خارج البطاقة التموينية وليست مجانية حتى لا يقول المحافظ او وزير المالية تكلف الدولة أموال طائلة لا اخي ليست مجانية ولكن مدعومة بحيث يتم الحد من التضخم ولا تكلف وزارة التجارة بذلك ! لأنها سبب الكارثة بل يكون مشترك بالوزارت الأمنية مع خبراء البنك المركزي العراقي وإشراف رئيس الوزراء ومجلس النواب باستخدام خبراء ولفترة محدودة للسيطرة على السوق .. يا سادة ياكرام من لديه حل افضل فليدلوا بدلوه فالعراق فيه خبراء افذاذ ولكن لن نسمع بطروحاتهم ربما لقصور فينا او تعتيم أصحاب القرار على ارائهم ولن نسمع الا مقترح واحد هو.. الاقتصادي الجهبذ الدكتور الأستاذ المختص مشعان الجبوري دام ظله الشريف صاحب فكرة حجب حصة البطاقة التموينية والتعويض عنها بمبلغ هائل يضع الشعب العراقي بمصاف الشعوب الراقية وقدره 6.25 دولار !!! ولا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم 1/4/2022