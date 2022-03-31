بوتين: لا ننوي بيع الغاز مجانا وعلى الدول المستوردة فتح حسابات بالروبل

اصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول "غير الصديقة"، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي عقد حول مشاكل صناعة الطيران، إنه "وقع مرسوما حول تجارة الغاز الطبيعي مع الدول "غير الصديقة" بالروبل".

وأضاف بوتين أن "روسيا ستعتبر أن مشتري الغاز الطبيعي في الدول "غير الصديقة" قد خرقوا العقود المبرمة إذا رفضوا شراء الغاز الروسي بالروبل".

واشار الى ان "القواعد الجديدة تطبق على إمدادات شركة "غازبروم" وتطال إمدادات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب".