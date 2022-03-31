الصفحة الاقتصادية

"أوبك+" توافق على الالتزام بسياسة انتاج النفط الحالية


أكد مصدر في مجموعة "أوبك+"، اليوم الخميس، أن اللجنة المراقبة الوزارية المشتركة للمجموعة وافقت على الالتزام بسياسة إنتاج النفط الحالية وزيادة الإنتاج بواقع 432 ألف برميل يوميا في ايار المقبل.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصادر في المجموعة، أن "لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة "أوبك+" أوصت بزيادة حصة إنتاج النفط بمقدار 432 ألف برميل يوميا انطلاقا من ايار المقبل".

وأشارت منظمة "أوبك" إلى أن "روسيا والسعودية ستتمكنان من استعادة إنتاج النفط في ايار المقبل إلى مستوى 10.549 مليون برميل في اليوم لكل منهما".

وتجتمع دول مجموعة "أوبك+" بشكل شهري لبحث الأوضاع في سوق النفط واستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على الخطة إذا دعت الحاجة.

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