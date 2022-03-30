الصفحة الاقتصادية

المركزي يقرر منع استعمال البطاقات والمحافظ الإلكترونية


أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، منع استعمال البطاقات والمحافظ الإلكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع أنوأعها.

وقال المركزي في بيان إنه "على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة إلى توعية الزبائن وتحذيرهم من مخاطر التداول بالعملات الرقمية والمشفّرة والافتراضية، لأجل ضمان التطبيق الأمثل لإجراءات العناية الواجبة المشار إليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه".

يُشار إلى أنّ البنك المركزي العراقي، قد حذّر في 2021/11/11، من التعامل بالعملات الرقمية، نظرًا إلى المخاطر الكبيرة المرتبطة بتلك العملات وعدم خضوعها لأية ضوابط أو تشريعات قانونية أو رقابية أو فنية في العراق.

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