الصفحة الاقتصادية

المانيا ترفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي


أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الإثنين، إن وزراء مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، ترفض مطلب الرئيس فلاديمير بوتين للدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. ان "هابيك أبلغ الصحفيين بعد اجتماع افتراضي لوزراء الطاقة في مجموعة السبع، أن "كل وزراء مجموعة السبع اتفقوا على أن ذلك هو خرق أحادي الجانب وواضح للعقود القائمة".

وأضاف أن "الوزراء أكدوا مجددا أن العقود المبرمة سارية، وأن الشركات ينبغي ويجب أن تحترمها… الدفع بالروبل غير مقبول وندعو الشركات المعنية لعدم الانصياع لمطلب بوتين".

واشار الوزير الألماني الى ان "محاولة بوتين لتقسيمنا واضحة، لكن- كما يمكنكم أن تروا من هذه الوحدة والتصميم الكبيرين- فإننا لن يجري تقسيمنا"، وفق تعبيره.

من جانبه، قال المشرع الروسي إيفان أبراموف، اليوم، إن "رفض مجموعة السبع دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، سيؤدي إلى توقف الإمدادات بدون شك"، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد طالب بدفع ثمن شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بالروبل وليس بالدولار أو اليورو.

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