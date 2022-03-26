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الصفحة الاقتصادية

ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية بنيويورك


أعرب زبائن أحد المتاجر الكبرى في نيويورك عن صدمتهم بالارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية على خلفية الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود بعد العقوبات ضد روسيا.

وصرحت إحدى المواطنات في نيويورك بأن الناس محدودي الدخل يواجهون صعوبات كبيرة مع أنها أعربت عن أملها أن “ينتهي كل هذا قريبا”. وفقا لصحيفة “نوفوستي”.

وقال زبون آخر إن هذا المتجر كان يشتهر سابقا ببضائع جيدة واعتدال أسعاره، لكن الأسعار ارتفعت في الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق شمل المواد الغذائية.

والخميس الماضي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في بروكسل إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا يمكن أن تحدث مشاكل اقتصادية عبر العالم، موضحا أن ثمن العقوبات لا تدفعها روسيا وحدها بل والدول الأخرى.

يذكر أن العقوبات أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما أثر بدوره على الزراعة والمرافق اللوجستية، ليقود كل ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

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