أسعار النفط ترتفع وبرنت يتجاوز الـ120 دولاراً

حققت اسعار النفط العالمية مكاسب اسبوعية كبيرة بلغت اكثر من 12 % مع اختام تعاملات الأسبوع، اليوم السبت.

فقد ارتفعت أسعار النفط الخام أكثر من 1% إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل، وسجلت الخامات أول ارتفاع لها في 3 أسابيع بتسوية آخر تداولات هذا الأسبوع.

وارتفع خام برنت عند الإغلاق 1.62 دولار أو 1.4% إلى 120.65 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.56 دولار أو 1.4% إلى 113.90 دولار. وكان خاما برنت وغرب تكساس قد انخفضا أكثر من 3 دولارات في وقت سابق.

وحقق الخامان القياسيان أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ ثلاثة أسابيع، إذ ارتفع خام برنت بأكثر من 11.5% وغرب تكساس الوسيط بـ 8.8%.

وجاء ارتفاع النفط في ختام الجلسة نتيجة إقبال التجار على عمليات شراء عقب هجوم على منشأة لتوزيع النفط في السعودية، ولكن احتمال سحب الولايات المتحدة من احتياطيات النفط هدأ من مخاوفهم.