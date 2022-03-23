الصفحة الاقتصادية

برنت يرتفع فوق الـ 120 دولاراً للبرميل


صعدت أسعار خام برنت، الاربعاء، إلى أكثر من  120 دولاراً للبرميل وسط توقعات بالارتفاع أكثر خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك بعد ان أعلنت الحكومة الروسية توقف أكبر خط أنابيب نفط في العالم عن الإمدادات لمدة قد تصل إلى شهرين تقريبًا.

وتحول خام نايمكس الأمريكي الخفيف إلى الصعود المفاجئ بعد الإعلان الروسي ليتجاوز مستويات الـ 112 دولار للبرميل بزيادة في حدود 0.5% أو ما يقرب من دولار للبرميل.

وفي قت سابق من اليوم اتسعت مكاسب خام برنت الآن لتتجاوز الـ 3% أو ما يعادل الـ 3.5 دولار للبرميل وصولا إلى مستويات 119 دولار للبرميل، وسط توقعات أن يصل إلى مستويات 150 دولار خلال الأيام المقبلة.  

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