الصفحة الاقتصادية

روسيا: صادرات النفط عبر خط أنابيب القزوين ستتوقف لنحو شهرين


توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، توقف صادرات النفط عبر خط أنابيب القزوين لمدة 1.5 شهر على الأقل، وذلك بسبب أعمال الصيانة في محطة النفط في ميناء نوفوروسيسك الروسي.

وتسببت حادثة وقعت الأسبوع الجاري في محطة لضخ النفط في ميناء نوفوروسيسك الروسي بتعطل إمدادات الخام عبر هذا المسار. وذكرت تقارير أن عاصفة شديدة ضربت منطقة ميناء نوفوروسيسك الروسي، المطل على البحر الأسود، أدت إلى تضرر محطة ضخ خام تابعة لشركة "كونسورتيوم خط أنابيب القزوين"، الأمر الذي انعكس على إمدادات الذهب الأسود.

وفي كلمة أمام مجلس النواب الروسي اليوم الأربعاء، أشار نوفاك إلى أنه خلال أعمال الصيانة التي ستستمر ما لا يقل عن 1.5 شهرا ستتوقف صادرات النفط عبر خط أنابيب القزوين.

وقال، إن "هذا الكونسورتيوم (خط أنابيب القزوين) يديره مستثمرون أجانب مثل "شيفرون" وشركات أخرى، كما يتم توفير الصيانة من قبل الشركات الأجنبية ذات الصلة. ومن جانبنا، نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان تقديم الدعم في أقرب وقت ممكن من أجل استئناف ضخ النفط، الأمر سيستغرق بعض الوقت وبحسب خبراء سيتطلب ذلك 1.5 إلى شهرين، وخلال هذه الفترة قد لا يتم توفير النفط للأسواق العالمية (عبر هذا المسار)".

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أنه خلال أعمال الصيانة سيتم إعطاء أولوية لحماية البيئة، لضمان عدم حدوث تسرب نفطي.

من جهته قال رئيس "كونسورتيوم خط أنابيب القزوين" نيكولاي غوربان إن تحميل النفط عبر محطة خطوط أنابيب بحر قزوين قد توقف بشكل كامل، ونتيجة لك قد تنخفض شحنات النفط في مارس وأبريل من هذا العام بنحو خمس مرات.

وأمس حذر نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين من أن تعليق عمل المحطة البحرية يحمل تداعيات خطيرة على إمدادات النفط وتقليصها بنحو مليون برميل يوميا.

وأشار نائب وزير الطاقة الروسي إلى أن أعمال الصيانة من المحتمل أن تستغرق شهرا، لافتا إلى أن الحادثة ستؤثر على صادرات النفط من روسيا وكازاخستان عبر خط أنابيب بحر قزوين.

ويعد خط أنابيب بحر قزوين أحد أكبر خطوط أنابيب النفط في العالم وينقل النفط من كازاخستان وروسيا إلى الأسواق العالمية.

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