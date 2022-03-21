ارتفاع معدلات التضخم في امريكا وتأثيرها على العالم والعراق

مظهر الغيثي ||

ان ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الأمريكي لأعلى نسب منذ أربعين سنة أدى إلى أن يتخذ البنك الفدرالي الأمريكي مجموعة من الاجراءات ومنها رفع قيمة الفائدة إلى ربع نقطة مؤية وسيؤدي ذلك إلى:

*انخفاض قيمة العملات المحلية امام الدولار وربما سيتم الضغط على الحكومة لرفع سعر الصرف مرة أخرى ونقترح رفع قيمة الفائدة بدلا من تغيير سعر الصرف

*انخفاض اسعار الذهب بسبب تخلي المضاربين عن الذهب مقابل الاستثمار في السوق الأمريكي

وننصح المواطنيين بالبيع خلال هذه الفترة والشراء بعد سنة من الان حيث سيكون الذهب في أقل قيمة ممكنة

وننصح البنك المركزي بشراء الذهب خلال الفترة القادمة لتعزيز سلته من المعادن الثمينة

*ربما سينخفض سعر النفط خلال هذه الفترة اذا لم يطرأ جديد لان اسعار النفط لديها مؤثرات كثيرة على أسعارها وليس مؤثر واحد فقط

*تقلص الاستثمارات الأجنبية وهجرتها نحو السوق الأمريكي في حال لم تتخذ البنوك المركزية الاجراءات الازمة لبقاءها

وبدون إجراءات مضادة سيؤدي قرار رفع الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي إلى أضعاف اقتصاديات جميع الدول النامية بصورة عامة والعراق بصورة خاصة لانه يعتمد على الاستيراد وليس الإنتاج فلذلك ستكون اسعار المنتجات أغلى مما كانت مع انه يصدر النفط والذي تشهد أسعاره انتعاشا حاليا بسبب الازمة الأوكرانية ونعتقد أن على العراق أن يتخذ مجموعة من الاجراءات الاقتصادية والمالية لتعزيز عملته واقتصاده لتحصينها من الازمات القادمة.

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