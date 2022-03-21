الصفحة الاقتصادية

ارتفاع معدلات التضخم في امريكا وتأثيرها على العالم والعراق


مظهر الغيثي ||

 

ان ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الأمريكي لأعلى نسب منذ أربعين سنة أدى إلى أن يتخذ البنك الفدرالي الأمريكي مجموعة من الاجراءات ومنها رفع قيمة الفائدة إلى ربع نقطة مؤية وسيؤدي ذلك إلى:

*انخفاض قيمة العملات المحلية امام الدولار وربما سيتم الضغط على الحكومة لرفع سعر الصرف مرة أخرى ونقترح رفع قيمة الفائدة بدلا من تغيير سعر الصرف

*انخفاض اسعار الذهب بسبب تخلي المضاربين عن الذهب مقابل الاستثمار في السوق الأمريكي

وننصح المواطنيين بالبيع خلال هذه الفترة والشراء بعد سنة من الان حيث سيكون الذهب في أقل قيمة ممكنة

وننصح البنك المركزي بشراء الذهب خلال الفترة القادمة لتعزيز سلته من المعادن الثمينة

*ربما سينخفض سعر النفط خلال هذه الفترة اذا لم يطرأ جديد لان اسعار النفط لديها مؤثرات كثيرة على أسعارها وليس مؤثر واحد فقط

*تقلص الاستثمارات الأجنبية وهجرتها نحو السوق الأمريكي في حال لم تتخذ البنوك المركزية الاجراءات الازمة لبقاءها

وبدون إجراءات مضادة سيؤدي قرار رفع الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي إلى أضعاف اقتصاديات جميع الدول النامية بصورة عامة والعراق بصورة خاصة لانه يعتمد على الاستيراد وليس الإنتاج فلذلك ستكون اسعار المنتجات أغلى مما كانت مع انه يصدر النفط والذي تشهد أسعاره انتعاشا حاليا بسبب الازمة الأوكرانية ونعتقد أن على العراق أن يتخذ مجموعة من الاجراءات الاقتصادية والمالية لتعزيز عملته واقتصاده لتحصينها من الازمات القادمة.

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ارتفاع معدلات التضخم في امريكا وتأثيرها على العالم والعراق
صندوق تمويل المشاريع
مصير الشركات النفطية الروسية في العراق
اسعار النفط تسجل ارتفاعا جديدا.. وبرنت يقترب من 104 دولار
آن الأوان لرفع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار: وجهة نظر اقتصادية
خبير قانوني: رفع سعر صرف الدولار في الموازنة مخالف للدستور
الحرب الاقتصادية على روسيا
الاكتفاء الذاتي بناء وليس حلم 
كارثة حظر قمح أوكرانيا.. أزمات طاحنة بـ3 دول عربية
البرنامج الاقتصادي للحكومة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك