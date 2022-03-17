الصفحة الاقتصادية

اسعار النفط تسجل ارتفاعا جديدا.. وبرنت يقترب من 104 دولار


ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بأكثر من 5%، فيما اقتربت عقود "برنت" العاجلة من مستوى 104 دولارات للبرميل.

وذكر موقع "بلومبرغ" ان "العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" سجلت ارتفاعا بنسبة 5.8% إلى 100.55 دولار للبرميل".

واضاف ان "العقود الآجلة لخام "برنت" صعدت بنسبة 6.02% إلى 103.92 دولار للبرميل ".

وتتخوف أسواق النفط من تأثر إمدادات النفط الخام بالأوضاع المرتبطة ب‍أوكرانيا، وخاصة بعد صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، والذي تخوف من حدوث "صدمة" في إمدادات النفط العالمية، بعد العقوبات المفروضة على روسيا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اسعار النفط تسجل ارتفاعا جديدا.. وبرنت يقترب من 104 دولار
آن الأوان لرفع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار: وجهة نظر اقتصادية
خبير قانوني: رفع سعر صرف الدولار في الموازنة مخالف للدستور
الحرب الاقتصادية على روسيا
الاكتفاء الذاتي بناء وليس حلم 
كارثة حظر قمح أوكرانيا.. أزمات طاحنة بـ3 دول عربية
البرنامج الاقتصادي للحكومة
بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية.. مجموعة الدول السبع تدعو إلى زيادة إنتاج النفط والغاز
ما هو الدولار الرقمي الذي تعتزم أميركا إطلاقه؟ !
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن ازمة الغذاء العالمية في ظل احداث روسيا واوكرانيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك