اسعار النفط تسجل ارتفاعا جديدا.. وبرنت يقترب من 104 دولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بأكثر من 5%، فيما اقتربت عقود "برنت" العاجلة من مستوى 104 دولارات للبرميل.

وذكر موقع "بلومبرغ" ان "العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" سجلت ارتفاعا بنسبة 5.8% إلى 100.55 دولار للبرميل".

واضاف ان "العقود الآجلة لخام "برنت" صعدت بنسبة 6.02% إلى 103.92 دولار للبرميل ".

وتتخوف أسواق النفط من تأثر إمدادات النفط الخام بالأوضاع المرتبطة ب‍أوكرانيا، وخاصة بعد صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، والذي تخوف من حدوث "صدمة" في إمدادات النفط العالمية، بعد العقوبات المفروضة على روسيا.