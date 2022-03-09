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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن ازمة الغذاء العالمية في ظل احداث روسيا واوكرانيا
وكالة انباء براثا
76
2022-03-09
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