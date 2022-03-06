أوكرانيا تعلق صادرات الحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية

علقت أوكرانيا، الاحد، صادرات الحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية.
وذكر مصدر حكومي اوكراني لوكالة إنترفاكس يوكرين للأنباء ، ان “الحكومة الأوكرانية علقت تصدير العديد من السلع الزراعية وسط الهجوم الروسي”.
وأضاف ان “الحكومة علقت صادرات الجاودار والشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية”.
يذكر ان وأوكرانيا منتج ومصدر زراعي رئيسي على مستوى العالم، وتهيمن الحبوب والزيوت النباتية على صادراتها.
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