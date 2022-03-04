غضب انباري جراء الارتفاع المفاجئ في اسعار المواد الغذائية

شهد الشارع الانباري ، الجمعة، حالة من الغضب والاستياء جراء الاتفاع الجديد للمواد الغذائية والسلع الاخرى داعين الحكومة المركزية الى التدخل من اجل رفع الظلم عن المواطن البسيط الذي لا حوله ولا قوة في ظل عدم قدرته على شراء ما يحتاجوه من المواد الغذائية.

وقال المواطن احمد العلواني في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” المواطن الانباري تفاجئ بالارتفاع الجديد في اسعار المواد الغذائية على عكس ما كان يتوقع بانخفاضها جراء ارتفاع سعر النفط الا اننا اصبنا بخيبة امل في ظل تراخي الحكومة المركزية عن اتخاذ اي موقف ازاء تجار المواد الغذائية الذين لا سلطة تدرعهم وتوقف شجعهم الذي استهدف المواطن البسيط ولسان حاله يقول انقذوا حياتنا المعيشية فالفقر قاتل “.

واضاف العلواني ان” اسعار زيت الطعام بانواع والبيض والمعجون الطماطم وسلع الاخرى ارتفعت مرة ثانية امام صمت حكومي لا نعلم دوافعه وكنا نأمل ان يترجم كلام رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي حينما صرح باتخاذ قرارات رادعة بحق التجار المضاربين والسيطرة على الاسواق المحلية الا ان هذا الكلام لم يترجم الى الواقع بل تحدى اليوم تجار المواد الغذائية ورفعوا اسعارها دون اي تحرك حكومي رادع ”

يشار الى ان اسواق مدن الانبار تشهد بين الحين والاخر ارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى دون اتخاذ اي وقف من قبل الحكومتين المركزية والمحلية “.