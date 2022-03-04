الاسس المنطقية والموضوعية والمنهجية في الطرح والتنبؤ ….

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عقيل جبر علي المحمداوي *|| كما توقعنا في مقابلات ومقالات سابقة بإنه يتوقع زيادة مضطردة في اسعار النفط الخام تتجاوز 100 دولار وتصل الى 120 دولار وزاد من احتمالات هذه التنبؤات المبنية على مؤشرات اقتصادية وسياسية وبيئية وجيواستراتيجية وتقييم مؤشرات الطاقة في العالم وفقاً لمراكز التحليل الاقتصادي والطاقة الدولية ، فضلاً عن تصريح وزير الطاقة الروسي نوفاك والمبررات التي سيقت وتؤكد هذه التوقعات الخاصة بزيادة اسعار النفط . وهو ما يثبت دقة التوقعات والتنبؤات الاقتصادية المتوقعة والمبنية على اسس علمية وفنية وعوامل فنية واحصائية وغيره . على الرغم من عدم قناعة خبراء طاقة ونفط وخبراء الاقتصاد في حينه في العراق وعدم قناعتهم التحليلية بتوقعات زيادة اسعار النفط وفقاً لقناعاتهم الشخصية وعوامل التحليل الفنية المساقة والمؤيدة لقناعاتهم . هنا نعود مجدداً لاثارة جدلية جديدة وهي ان مبلغ الايرادات النفطية المتحققة ازاء سعر 60 دولار تقريباً بحدود 6 تريليون بحسب ما يتم نشره وتوقعه من خبراء الاقتصاد والطاقة المحترمين ، وحالياً وصلت اسعار بيع للنفط الخام الى الضعف ما يقارب 118 – 119 دولار ومنطقيا يتطلب ( حقيقة منطقية ليست بحاجة لتوقعات او فلسفة مالية واقتصادية ) ان ترتفع الايرادات النفطية الى اقل من الضعف بعيداً عن الحسابات الضيقة والاكتوارية والاحصائية والمالية ومنها حسابات استقطاع كلف الانتاج النفطية الضئيلة قياساً باسعار بيع النفط المصدرة . بالمحصلة نتوقع عدم دقة قيمة الايرادات النفطية المعروضة والمتداول نشرها بقيمة 8.5 تريليون لعدم اتساقها بالمنطقية والموضوعية والشفافية ومبلغ الايرادات النفطية المتوقعة مالياً من قبلنا هو اكثر من 10.5 تريليون اعتماداً الى زيادة اسعار بيع النفط الخام الى الضعف . دعوة مخلصة للتدقيق والمراجعة والشفافية والافصاح وتقديم معلومات وبيانات حقيقية والابتعاد عن التوقعات غير الموضوعية وغير المنطقية وغير الشفافة وهو ما يؤثر اجمالاً على ايرادات الموارنة العامة الاتحادية وشفافية عرض البيانات والمعلومات المالية والمحاسبية . وضرورات الاحتكام للاسس المنطقية والموضوعية والمنهجية في الطرح والتنبؤ . * الباحث في الشؤون المالية والتنموية / رئيس المركز العراقي للدراسات الاقتصادية ومبادرات التنمية .