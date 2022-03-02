الصفحة الاقتصادية

"اوبك" توافق على زيادة انتاج النفط بداية من نيسان


وافقت منظمة "أوبك+"، اليوم الأربعاء، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا في شهر نيسان 2022.

وقالت المنظمة في بيان نشر على الموقع الرسمي للأمانة العامة لمنظمة "أوبك" إن "نصف هذه الزيادة (400 ألف برميل يوميا) ستأتي من روسيا والسعودية، أكبر منتجين للنفط مشاركين في اتفاق "أوبك+".

واضافت ان "روسيا والسعودية ستتمكن الشهر المقبل من زيادة إنتاجهما بمقدار 105 آلاف برميل يوميا لكل منهما حتى 10.436 مليون برميل يوميا".

وجاء القرار بناء على اجتماع عقدته مجموعة "أوبك+"، ومن المخطط أن تعقد المجموعة اجتماعها القادم في 31 اذار الجاري لمناقشة خطة إنتاج شهر ايار 2022.

 

 

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