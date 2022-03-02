الصفحة الاقتصادية

أسعار النفط تواصل القفز عالياً.. 113 دولاراً للبرميل الواحد


وصل سعر خام برنت الأربعاء، إلى عتبة الـ113 دولاراً للبرميل بينما قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من خمسة في المئة، وهو ارتفاع سبّبته المخاوف المتعاظمة على إمدادات النفط بسبب استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي لا تنفكّ تنهال على موسكو بسبب ذلك. 

وتثير العقوبات المتزايدة التي تفرضها الدول الغربية على روسيا مخاوف من توقف الصادرات الروسية من النفط والغاز، الأمر الذي ينعكس ارتفاعاً في الأسعار.

وتشكّل الإمدادات الروسية حوالي 40 في المئة من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2,3 مليون برميل من الخام الروسي غرباً كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

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